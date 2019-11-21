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21 ноября 201921:31 Елена Ерофеева

Сына Джо Байдена обвиняют в краже денег из украинского бюджета

Обстоятельства реальной и крупной потери взялась расследовать Верховная рада. Она хочет отыскать следы полутора десятков миллионов долларов, которые осели на счетах Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США. Вернуть деньги удастся едва ли, а вот подпортить предвыборные планы Джозефу Байдену, возможно, получится.

Это "Байден-шоу" продолжается уже полгода. Депутаты Верховной рады начинают расследование дела "Бурисмы" — как сланцевый газ превращался в доллары и утекал за океан, на счета сына высокопоставленного американского чиновника.

"Это была глобальная операция сначала по краже денег из украинского бюджета, потом по выведению этих средств в офшоры. Это последний шаг к дефолту. Страна превращается в государство-банкрот", — заявил депутат Верховной рады Украины, фракция "Слуга народа" Александр Дубинский.

Хантер Байден устроился юристом в украинскую компанию "Бурисма" в 2014 году. Его отец Джозеф, в то время вице-президент Америки, курировал украинское направление. Он как-то сам шутил, что с Порошенко общается чаще, чем со своей женой.

На встрече с политической элитой гость Байден вел себя по-хозяйски: садился во главе стола — на место президента, а президент присаживался сбоку. Поддержкой влиятельного американца тогда заручился и бывший министр экологии, владелец "Бурисмы" Злочевский. После майданной революции у его компании начались проблемы. Ему нужен был покровитель и среди прочих он выбрал Байдена-младшего, который как-то заявил во время интервью: "Я человек. Совершил ли я ошибку? Если посмотреть на весь маштаб ситуации, возможно, что да. Но совершил ли я ошибку с точки зрения этики? Абсолютно нет".

За пять лет формальной работы в "Бурисме" Хантер Байден прилетал на Украину всего трижды. Но за это время на его счета в латвийском банке газовая компания перечислила 16,5 миллионов долларов.

"Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность, не консультации. Это деньги украинских граждан, украденные, они были получены преступным путем", — заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Телекомпания ВВС, в связи с делом Байдена, сняла сюжет о тех простых украинцах, чьи деньги он украл. Село Павлюковка находится в полукилометре от газовых скважин "Бурисмы" Но в самой деревне газа никогда не было, а из колодцев ушла вода. Местная жительница рассказала, что на зиму заготавливают дрова. Газ им провести не обещали, его покупают сжиженным в баллонах. 

"Бурисма" по количеству разрешений на разведку и добычу газа опережала своих конкурентов. Как выяснил бывший прокурор Шокин, Злочевский выдавал лицензии самому себе. Американские СМИ обнародовали письма от компании "Бурисма" в госдеп США. Некто, прикрываясь именем Байдена, просит повлиять на украинское следствие и закрыть дела о коррупции. А потом и сам Байден прилетал на Украину и требовал от Порошенко снять Шокина.

"Вы не получите один миллиард долларов. Я уезжаю через шесть часов, и если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — заявил Джо Байден.

Сейчас новый генпрокурор Рябошапка с опаской заявляет: никакого дела "Бурисмы" нет:

"Есть 13 дел, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из них встречается название этой компании. Еще в некоторых упоминается человек, о котором вы говорили. Что будет дальше с этими делами — поскольку мы уже их не можем расследовать, они будут переданы по подследственности".

Дела против Злочесвкого приостановелны. Фигурант в розыске. Спокойно живет в Монако. Генпрокурор даже название компании не произносит вслух и уж тем более молчит о влиятельном юристе Хантере Байдене.

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