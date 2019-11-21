Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Трое вооруженных преступников ограбили мужчину рядом с екатеринбургским аэропортом Кольцово. Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС.

Нападавшие скрылись на автомобиле. Позднее его нашли: преступники бросили машину в лесу и подожгли.

Жертва ограбления находится в больнице.