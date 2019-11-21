КХЛ. "Спартак" добился третьей победы подряд, разгромив минское "Динамо"

Московский "Спартак" одержал крупную победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Олега Знарка забросили в ворота минчан семь шайб, на что те ответили двумя. Итог – 7:2 в пользу москвичей.

Примечательно, что клуб из Белоруссии открыл счет – на третьей минуте отличился Фрэнсис Паре. Спартаковец Артем Федоров через шесть минут уравнял счет, но бело-голубые усилиями Теэму Пулккинена вновь вышли вперед.

Но надолго минских динамовцев не хватило и до завершения матча забивали исключительно хоккеисты "Спартака". Каспарс Даугавиньш и Александр Хохлачев оформили по дублю, а Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков забили по одной и помогли своему клубу оформить разгром "Динамо".

Для красно-белых эта победа стала третьей подряд. У "Динамо" же наоборот – третье поражений в трех предыдущих встречах.

Еще один матч дня в КХЛ состоялся в Балашихе, где "Авангард" потерпел поражение в матче с "Автомобилистом". Основное время встречи завершилось вничью (1:1) после голов Брукса Мэйсека у гостей и Сергея Шумакова – у "ястребов". Победитель определился в серии буллитов. Точнее оказались гости. Итог – 2:1 в пользу "Автомобилиста".