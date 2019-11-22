"Химки" проиграли "Валенсии" в матче 10 тура Евролиги

Баскетбольный клуб "Химки" потерпел поражение от испанской "Валенсии" в выездном матче десятого тура Евролиги. Встреча завершилась для баскетболистов из Подмосковья проигрышем в пять очков – 84:89.

Российский клуб активно начал встречу и выиграл первую четверть 33:26. Однако развить успех подопечным Римаса Куртинайтиса не удалось – в дальнейшем "летучие мыши" перехватили инициативу и не только отыгрались, но и довели матч до победы.

Самым результативным баскетболистом встречи стал Стефан Йович, который записал на свой счет дабл-дабл из 19 очков и 11 передач. У победившей "Валенсии" наилучший результат у Бояна Дублевича, набравшего 18 очков.

Таким образом, химчане проиграли второй матч кряду – ранее они также были обыграны другим испанским клубом – мадридским "Реалом". В таблице "Химки" после 10 туров регулярного чемпионата Евролиги занимают седьмое место.