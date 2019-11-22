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22 ноября 201902:07

Нурмагомедов: Федор Емельяненко - номер один в истории ММА

EPA

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал Федора Емельяненко лучшим бойцом смешанного стиля в истории. Кроме того, 31-летний представитель России озвучил топ-спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата.

"В UFC номером один является Жорж Сен-Пьер. Он был чемпионом как в клетке, так и снаружи, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. – Второе место – за Джоном Джонсом. Третье – у Деметриуса Джонсона, защищавшего титул 11 раз. Но вне UFC, и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко".

Напомним, что Емельяненко-старший выступает в лиге Bellator. И ближайшие три поединка станут для него заключительными в карьере. На 29 декабря намечен следующий его бой – первый из трех, в котором он встретится с американцем Куинтоном Джексоном. Бой состоится в Токио.

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