Нурмагомедов: Федор Емельяненко - номер один в истории ММА

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал Федора Емельяненко лучшим бойцом смешанного стиля в истории. Кроме того, 31-летний представитель России озвучил топ-спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата.

"В UFC номером один является Жорж Сен-Пьер. Он был чемпионом как в клетке, так и снаружи, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. – Второе место – за Джоном Джонсом. Третье – у Деметриуса Джонсона, защищавшего титул 11 раз. Но вне UFC, и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко".

Напомним, что Емельяненко-старший выступает в лиге Bellator. И ближайшие три поединка станут для него заключительными в карьере. На 29 декабря намечен следующий его бой – первый из трех, в котором он встретится с американцем Куинтоном Джексоном. Бой состоится в Токио.