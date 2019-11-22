Приготовил пиццу, доставил: Овечкин сделал сюрприз семье американцев

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин успевает не только играть в хоккей, но и участвовать в благотворительных программах. Овечкин является лицом одной из популярной сети пиццерий, которая сейчас проводит сбор средств детям с тяжелыми заболеваниями.

С каждой проданной пиццы компания отдает по доллару в пользу специального фонда, сообщает Спорт24.Ru. Овечкин принял участие в акции – сначала он приготовил одну из таких пицц, после чего переквалифицировался в курьеры и принялся развозить заказы.

Реакцию одной из американских семей на столь звездного курьера засняла клубная пресс-служба "Вашингтона". Заказчики пиццы не ожидали увидеть звезду "Кэпиталз", а их дети и вовсе не смогли вымолвить ни слова на такой сюрприз.

Напомним, что накануне Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги текущего сезона. В его активе 15 заброшенных шайб.