Трамп хочет, чтобы разбирательство по импичменту проходило в сенате

Хотите разбирательства по импичменту — передайте его в сенат. Такую позицию озвучили в Белом доме.

Желание Дональда Трампа перевести процесс в верхнюю палату конгресса журналистам озвучил его представитель Хоган Гигли. Заявление было сделано на фоне очередных слушаний в палате представителей. В этот раз допрос устроили экс-советнику президента США по России и Евразии Фионе Хилл и сотруднику американского посольства в Киеве Дэвиду Холмсу.

В палате представителей слушания проходят под властью демократов, где они представлены большинством. В свою очередь в сенате большая часть кресел — у республиканцев, напоминает телеканал "Россия 24".