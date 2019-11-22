Переобулись в полете: Red Bull провел пит-стоп в невесомости

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", кажется, готовится к новым реалиям. Механики команды Red Bull Racing продолжают удивлять автомир и после рекордного пит-стопа на Гран-при Бразилии, провели пит-стоп в новых условиях: они поменяли шины болида в искусственной невесомости.

Тренировки осуществлялись на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, сообщает телеканал "Россия 24". Необычный пит-стоп был проведён на борту самолёта-лаборатории ИЛ-76МД в условиях искусственной невесомости. Во время полета колеса автомобилю поменяли на высоте 10 тысяч метров.

Напомним, во время Гран-при Бразилии механики Red Bull побили рекорд продолжительности пит-стопа, обслужив болид голландца Макса Ферстаппена за одну целую и 82 сотых секунды. Гонку в итоге выиграл именно пилот из Нидерландов.