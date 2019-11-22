Полярный холод устроил проверку ЖКХ и дорогам: аварийные бригады работают круглосуточно

Аварии, произошедшие на фоне ударивших морозов, устраняют и во многих других городах и поселках России. И это не только прорывы теплотрасс, но и многочисленные ДТП автомобили не могут удержаться на занесенных снегом и покрытых льдом дорогах.

В Новосибирске двое суток несколько тысяч человек ждали, когда устранят аварию на теплотрассе. В квартирах температура упала до 6 градусов. Жителям бесплатно начали выдавать обогреватели.

- Выдаем поквартирно, — поясняет сотрудник МЧС.

Лопнувшей трубе был 41 год, хотя срок службы — всего 25. Работой коммунальщиков заинтересовалась прокуратура. Тепло в дома обещают дать в течение суток.

В Чебаркуле в минус 20 градусов без тепла остаются около двух тысяч человек. Во врем замены коммуникаций рабочие нарушили технологию подключения — трубы отопления прорвало. Сейчас там работают 14 аварийных бригад. Обходят каждую квартиру. Чтобы коммуникации не заледенели, их прогревают пушками.

"Мы своих не бросим. Бригады работают в круглосуточном режиме", — обещают военные.

Действует режим повышенной готовности. В местной школе организовали штаб. Тем, кто больше не может находиться в квартирах, предоставили теплый ночлег.

А это уже поселок Яровое. На улице – минус 30, в квартирах от холода не спрятаться.

- Утром я проснулась в 6 утра, у нас промерзли пластиковые окна. Лед!

В домах, школах и детских садах Ярового — чуть больше 10 градусов. На местной ТЭЦ образовался дефицит топлива: новый собственник энергообъекта закупил некачественный уголь.

Со дня на день здесь ждут крупную партию хорошего топлива, тогда ТЭЦ заработает на полную мощность. А пока в городе готовятся объявить режим ЧС.

Сейчас на ТЭЦ работает только один котел, но его мощности, чтобы согреть весь город, не хватает. Как только на склад поступит нужный объем топлива, запустят еще один.

Из-за морозов в Сибири и на Урале обледенели трассы. В Новосибирске рейсовый автобус улетел в канаву и едва не перевернулся. Водителю удалось открыть двери, и пассажиры смогли выбраться.

Аналогичная авария на трассе под Комсомольском-на-Амуре. На скользкой неочищенной дороге междугородный автобус улетел в кювет. Пассажиры не пострадали.

По прогнозам синоптиков, движение арктического циклона лишь усиливается. Мороз приходит так резко, что реки не успевают остыть.

- Обь – красавица!

Ямал уже отметил ночную температуру ниже 40 градусов. Аномальные холода и в некоторых районах Красноярского Края — до минус 47. А к концу недели полярный холод придет и в Бурятию.