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22 ноября 201910:35

У самолета "Ютэйр" разрушилась стойка шасси при посадке во Внукове

Global Look Press

Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Boeing 737-800 вылетел из Махачкалы в 06:30, а в Москве приземлился с 15-минутным опозданием — в 09:05 вместо 08:50. Посадка прошла в штатном режиме, хотя при соприкосновении с ВПП у лайнера возникла неисправность в пневматике левой стойки шасси.

Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

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