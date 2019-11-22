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22 ноября 201911:35

Сто тысяч за сто баллов: ямальских школьников ждет награда

ГТРК "Ямал"

Сто тысяч рублей — за сто баллов. Такая премия ждет каждого выпускника, получившего при сдаче ЕГЭ наибольшее количество баллов. Об изменениях в системе поощрения за успехи в учебе сообщает ГТРК "Ямал".

Победители областных Олимпиад теперь получат вознаграждение в тридцать тысяч, призеры — пятнадцать. Если же молодой человек добился успеха во Всероссийской олимпиаде, его наградят 300 тысячами рублей. Кстати, учителя победителей тоже не останутся без денежного поощрения.

Кроме того, по новой системе премирования выросли также губернаторские именные стипендии. Учащиеся ямальских вузов могут рассчитывать на денежную премию в десять тысяч рублей в месяц. Речь идет о тех, кто в своей зачетке имеет отличные оценки.

Текст: ГТРК "Ямал"

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