Росприроднадзор: разработку месторождения золота на Сейбе вели с нарушениями

Сотрудники Росприроднадзора завершили проверку по факту аварии на золотодобывающем прииске на реке Сейба. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Напомним, ЧП произошло 19 октября. В районе села Щетинкино произошел прорыв верхней дамбы, после чего по цепочке разрушились еще четыре конструкции, находящиеся ниже по течению. Поток грязной воды хлынул в в реку Сисим и притоки. В результате трагедии погибли семнадцать человек. Еще трое — пропали без вести.

В результате проверки специалисте установили, что разработку месторождения золота вели с нарушениями. Разрушенные дамбы были возведены незаконно, необходимые документы отсутствовали. Ведомство планирует добиваться лишения организации лицензии на добычу. Стоимость нанесенного ущерба еще предстоит установить.