Екатеринбургские энергетики готовы отчитаться перед прокуратурой. Сделать это им придется из-за большого количества жалоб на холодные батареи в домах. В нескольких десятках домов батареи остыли, как только пришли морозы.

Как сообщает ГТРК "Урал", надзорные органы начали масштабную проверку. Ведомство собирается проконтролировать, как проходит ремонт теплосетей, как быстро энергетики реагируют на аварийные ситуации и главное — в полном ли объеме граждане обеспечены теплоснабжением.

Правда, по словам представителей Екатеринбургской сетевой компании, было сделано всё необходимое для того, чтобы в домах екатеринбуржцев было тепло и уютно. Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Светлана Тимченко, теплосетевой комплекс полностью готов к зиме. При необходимости соответствующие документы о проведенных диагностических испытаниях, проверке и ремонте сетей компания готова предоставить прокуратуре.