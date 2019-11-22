Абсурда не допустят: Минздрав доработает механизм медосвидетельствования водителей

Если будет доходить до абсурда, то Минздрав внесет правки. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о новом медицинском анализе, согласно которому любой, кто употребляет спиртное раз в месяц, может считаться алкоголиком.

Помимо прочего, пресс-секретарь президента уточнил, что все правки внесут в течение ближайших месяцев и отметил, как оперативно Минздрав отреагировал на решение президента, сообщает агентство РИА Новости.

По мнению Пескова, многие аспекты нового анализа не были просчитаны. Все-таки и цена очень высока, и необходимое для этого теста оборудование с расходниками нужно закупать за рубежом, что противоречит задаче по локализации производств в России.



Напомним, Владимир Путин назвал чушью ситуацию, когда анализ стоит 5 тысяч рублей. И это в то время, когда около 3 миллионов россиян получают 11 тысяч рублей в месяц.