Конгресс в МГУ: медики задумались о вечной жизни

Вечная жизнь – пока фантастика или недалекое будущее? Ответ на этот вопрос можно узнать в МГУ. В главном вузе России сейчас проходит масштабный медицинский конгресс с участием специалистов в области клеточной биологии, генной терапии и тканевой инженерии.

Живые клетки — увидеть их можно только под микроскопом. Сверхточная аппаратура, инновационные технологии и емкости с разноцветной субстанцией. На Конгрессе по регенеративной медицине говорят о технологиях будущего. Обсуждают самые актуальные вопросы — от перспектив полноценного восстановления структуры и функции тканей до воссоздания утраченных органов с помощью биоинженерии.

"Это новое направление, которого никогда не было, наукоемкое направление — использование существующих тканей и тут фактически стремление быть вечными" – говорит президент IV Национального конгресса по регенеративной медицине, президент Общества регенеративной медицины, академик РАН Всеволод Ткачук.

Чтобы приручить клетки для регенерации, восстановления и роста, необходимо говорить на их языке. Инструмент такого общения — белки. Российские ученые уже умеют создавать такую "грамотную" речь и запустили в массовое производство белки с правильным строением, идентичным натуральному.

"Уникальность в том, что это леофилизированная форма позволяет не терять свойств и качества", — пояснила генеральный директор компании-производителя белков Наталья Лобкаева.

Без синтезированных белков не обойтись, когда необходимо вырастить ткани и фрагменты органов в лаборатории. Здесь проводят свои исследования молодые ученые Санкт-Петербургского института цитологии РАН.

"У нас ряд продуктов по роговице, есть некоторые продукты на стадии НИР, другие выводим на доклинические исследования", — сказал кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Центра клеточных технологий Михаил Хотин.

В здоровых тканях белки синтезируются естественным путем, для чего создают условия максимально похожие на естественные. В случае с костной тканью, например, при ложном суставе после перелома, уже сегодня можно создать в организме все условия необходимые для регенеративного межклеточного взаимодействия.

"10 процентов всех переломов не срастается, образуется хрящевая ткань. Мы надеемся, что наши разработки подтолкнут клиническую практику в направлении полного излечения таких переломов, остеопороза и других подобных заболеваний", — отметила научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии, врач-эндокринолог, заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова.

Врачи, ученые, фармацевты. Сразу несколько секций Национального конгресса посвящены поддержанию ценных международных научных контактов и внедрению достижений этого нового направления в мировую клиническую практику.

"В России очень много специалистов среди исследователей и врачей, заинтересованных в новых методах. И у меня лично, и у нашего института есть ряд успешных практических наработок в области регенеративной медицины. Наши усилия направлены на расширение национальной практики. На то, что бы эти разработки доходили до пациентов в любой точке мира", — отметил заместитель директора Института регенеративной медицины (США), профессор Джеймс Ю.

Опыт, знания наших ученых, преподавателей, врачей плюс ресурсы Московского университета дают совершенно новое развитие приоритетного для России направления и выводят национальную медицину на принципиально новый уровень.