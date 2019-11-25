Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

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Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Артеме Волкове из крымского поселка Почтовое.

Из-за дыхательной недостаточности у мальчика произошло нарушение мозгового кровообращения. В результате Артем утратил зрение и двигательные навыки. Он может передвигаться только в инвалидной коляске. Но из-за того, что у ребенка деформированы бедра, обычные коляски ему не подходят, нужна специальная – с меняющимся углом наклона сиденья. За счет госбюджета такие не предоставляются.

Из письма Анны Волковой, мамы Артема: "В четыре месяца у Артема обнаружили врожденный порок сердца – остался открытым артериальный проток. Врачи сказали, что опасного ничего нет, но будет нужна операция. Уже назначили ее дату. Но внезапно Артему стало очень плохо. Сын попал в реанимацию Республиканской детской клинической больницы (Симферополь) с высокой легочной гипертензией, не мог дышать, полностью закрылось левое легкое. Два месяца Артем провел на грани жизни и смерти на аппарате искусственной вентиляции легких. Никто не брался оперировать сына. Но случилось чудо: Артему помог приехавший в Симферополь хирург из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). Порок сердца был устранен. Но из-за нарушения мозгового кровообращения Артем перестал видеть и двигаться, мне пришлось заново учить сына всему, даже глотать. Мой мальчик больше никогда не сможет сам ходить. Из-за прогрессирующей деформации бедер Артему не подходят обычные инвалидные коляски, нужна специальная – с регулируемым наклоном сиденья. Такую модель государство не оплачивает. Кроме того, ортопед рекомендовал сыну упражнения с вертикализатором, чтобы разрабатывать мышцы. Мы с мужем не в силах купить эти средства реабилитации. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Артема Волкова не хватает 218 743 руб.

Травматолог-ортопед Республиканской детской клинической больницы Юлия Куценко (Симферополь): "Для укрепления мышц ног и спины Артему необходимо каждый день дома заниматься с помощью вертикализатора. Кроме того, у мальчика прогрессирует вальгусная деформация бедер, имеется подвывих правого бедра и вывих левого бедра. Из-за этого ребенок не может сидеть на обычной плоской поверхности и нуждается в специализированной инвалидной коляске Hoggi Bingo с меняющимся углом наклона сиденья".

Стоимость кресла-коляски и вертикализатора 435 244 руб.

211 632 руб. внес РНКБ Банк (ПАО).

4869 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 218 743 руб.

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