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Помогите детям. Русфонд 31 минута назад

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25 ноября 201908:25

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Артеме Волкове из крымского поселка Почтовое.

Из-за дыхательной недостаточности у мальчика произошло нарушение мозгового кровообращения. В результате Артем утратил зрение и двигательные навыки. Он может передвигаться только в инвалидной коляске. Но из-за того, что у ребенка деформированы бедра, обычные коляски ему не подходят, нужна специальная – с меняющимся углом наклона сиденья. За счет госбюджета такие не предоставляются.

Из письма Анны Волковой, мамы Артема: "В четыре месяца у Артема обнаружили врожденный порок сердца – остался открытым артериальный проток. Врачи сказали, что опасного ничего нет, но будет нужна операция. Уже назначили ее дату. Но внезапно Артему стало очень плохо. Сын попал в реанимацию Республиканской детской клинической больницы (Симферополь) с высокой легочной гипертензией, не мог дышать, полностью закрылось левое легкое. Два месяца Артем провел на грани жизни и смерти на аппарате искусственной вентиляции легких. Никто не брался оперировать сына. Но случилось чудо: Артему помог приехавший в Симферополь хирург из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). Порок сердца был устранен. Но из-за нарушения мозгового кровообращения Артем перестал видеть и двигаться, мне пришлось заново учить сына всему, даже глотать. Мой мальчик больше никогда не сможет сам ходить. Из-за прогрессирующей деформации бедер Артему не подходят обычные инвалидные коляски, нужна специальная – с регулируемым наклоном сиденья. Такую модель государство не оплачивает. Кроме того, ортопед рекомендовал сыну упражнения с вертикализатором, чтобы разрабатывать мышцы. Мы с мужем не в силах купить эти средства реабилитации. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Артема Волкова не хватает 218 743 руб.

Травматолог-ортопед Республиканской детской клинической больницы Юлия Куценко (Симферополь): "Для укрепления мышц ног и спины Артему необходимо каждый день дома заниматься с помощью вертикализатора. Кроме того, у мальчика прогрессирует вальгусная деформация бедер, имеется подвывих правого бедра и вывих левого бедра. Из-за этого ребенок не может сидеть на обычной плоской поверхности и нуждается в специализированной инвалидной коляске Hoggi Bingo с меняющимся углом наклона сиденья".

Стоимость кресла-коляски и вертикализатора 435 244 руб.

211 632 руб. внес РНКБ Банк (ПАО).

4869 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 218 743 руб.

ПОМОЧЬ АРТЕМУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, Вести.Ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,866 млрд руб. В 2019 году (на 21 ноября) собрано 1 242 300 862 руб., помощь получили 1693 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга" и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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