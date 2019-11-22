Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев. Также он отметил, что военно-политическая обстановка в мире меняется очень быстро и не в лучшую сторону, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, на заседании Совбеза обсуждался проект дальнейшего развития и строительства вооруженных сил России, уточнил Патрушев. Документ получил поддержку, но с дополнениями и пожеланиями от Минобороны. Поэтому он будет доработан и отправлен на подпись Владимиру Путину до 30 марта 2020 года.

МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСП и Росгвардия, в свою очередь, должны представить концепцию своего развития до 1 июля 2020 года, добавил Патрушев.