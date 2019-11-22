Джокович победил Хачанова и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса

В Мадриде проходит четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Новак Джокович выиграл у Карена Хачанова в двух партиях и сравнял счет в матче.

Карен попытался оказать сопротивление второй ракетке мира и в первом сете, и во втором. Но в обеих партиях сказывался опыт серба. Джокович выиграл два сета с одинаковым счетом 6:3 и сравнял счет в матче 1:1. Ранее Андрей Рублев в двух партиях выиграл у Филиппа Краяновича.

Судьба путевки в полуфинал решится в парной встрече. Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют с Янко Типсаревичем и Виктором Троицким. Победитель выйдет в полуфинал, где сыграет с командой Канады.