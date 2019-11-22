Больше не в тренде: легендарное "шоу ангелов" отменили из-за падения спроса

В этом году масштабное "шоу ангелов" — Victoria's Secret Fashion Show – не будет. Представители американской компании L Brands, которой принадлежит всемирно известный бренд нижнего белья, объяснили это необходимостью провести работу над имиджем.

Шоу, которое четверть века привлекало внимание миллионов телезрителей по всему миру, и в котором за 25 лет принимали участие самые известные супермодели и исполнители, оказалось, в последнее время никак не влияет на показатели продаж, ежегодная выручка компании продолжает падать, а в прошлом году этот грандиозный модный показ получил самые низкие рейтинги за всю свою историю, передает "Интерфакс".

Гендиректор L Brands Стью Бурдерфер сказал, что компания теперь будет взаимодействовать с покупателями способами, которые по масштабам совсем не похожи на модный показ, и общаться с клиентами "разными путями, включая социальные сети и другие каналы".

Слухи о том, что "шоу ангелов" (так его называют из-за того, что самые топовые модели выходят на подиум "с крыльями") в этом году не будет, появились еще весной.

Пресса предполагает, что это может быть связано и с давлением на компанию общественного мнения – ее обвиняли в чрезмерной сексуальности и в том, что среди "ангелов" присутствуют только модели с идеальными параметрами тела, пишет StarHit.

Некоторое время назад бренд заключил контракт с первой манекенщицей размера plus-size, но ее 63 килограммов оказалось недостаточно, чтобы, по мнению общественности, представлять на подиуме полных женщин.