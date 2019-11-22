Сборная России выиграла у сербов и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в полуфинал проходящего в Мадриде Кубка Дэвиса. В четвертьфинале наша команда в упорной борьбе победила команду Сербии 2:1.

Андрей Рублев довольно легко победил Филипа Крайиновича 6:1, 6:2. Затем на корт вышли Карен Хачанов и вторая ракетка мира Новак Джокович. Серб выиграл 6:3, 6:3 и сравнял счет в матче.

Судьба путевки в полуфинал решалась в парной встрече, где Андрею Рублеву и Карену Хачанову должны были противостоять Янко Типсаревич и Виктор Троицкий. Но незадолго до начала парной встречи Типсаревича заменил Джокович. Первый сет остался за россиянами 6:4. Во втором с таким же счетом победили сербы. В третьей партии ничья 6:6 и потребовался тайбрейк.

Несколько раз сербы были близки к победе в матче, но Карен и Андрей сравнивали счет. А потом склонили чашу весов в свою пользу 10:8. Сборная России выиграла 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с командой Канады.