Песков уточнил, о чем Доронина попросила Путина

Стало известно, о чем народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина говорила с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг, 21 ноября, Владимир Путин наградил Доронину орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Во время и после церемонии они о чем-то общались, после чего глава государства вместе с артисткой вышли из зала.

Доронину сопровождал актер Андрей Чубченко. Он рассказал, что Татьяна Васильевна просила Владимира Владимировича вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ, особенно это касается снятия некоторых артистов с ролей и лишения их надбавок.

Пресс-секретарь президента пояснил, что данная тема действительно затрагивалась и это вопрос Минкульта, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Они критиковали работу нового худрука МХАТа Эдуарда Боякова, а также требовали вернуть к руководству Татьяну Доронину, которая была уволена без каких-либо весомых оснований.

В свою очередь руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на данное письмо, поддерживая Боякова. Они отметили, что Татьяна Доронина не была уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента театра, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.

Накануне министр культуры России Владимир Мединский заявил, что министерство уделит внимание ситуации, сложившейся внутри коллектива МХАТ имени Горького. Он отметил, что принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, необходимо с уважением относиться ко мнению всех артистов.