Лидеры России и Азербайджана встретятся 20 декабря в Петербурге

Президент России Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает РИА Новости, Путин отметил большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка. По словам президента, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне". Он подчеркнул, что это — та база, которая позволяет развивать отношения по всем другим направлениям.

В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере, так как подрастает новое поколение. Также Алиева сказала, что очень рада быть в Москве, так как это близкий и дорогой для нее город, в котором прошли ее студенческие годы. Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги и приглашение посетить Баку в любое удобное время.

Путин вручил Алиевой орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Первый вице-президент Азербайджана удостоилась награды за поддержание межгосударственных связей на высоком уровне.

Российский лидер назвал Алиеву "настоящим другом России" и подчеркнул, что само название ордена отражает то, что она делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью для себя вручение высокой награды.