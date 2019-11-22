Гончарук анонсировал скорую победу над коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о скорой победе над коррупцией в стране, отметив, что на высшем уровне ее уже нет.

Об этом чиновник проинформировал мировую общественность на своей странице в Facebook, комментируя участие в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

Гончарук считает, что у Украины весьма хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, и экономические международные оценки страны ежегодно только улучшаются.

Он также сообщил, что приватизация для правительства уже не проблема, а возможность, которую кабмин собирается использовать на полную мощь со следующего года. Среди объектов он назвал в частности, "Центрэнерго", а также морские порты "Ольвия" и "Херсон".

Гончарук отметил, что на этой неделе на приватизацию передано более 330 объектов, что, по его мнению, это число является рекордным в истории суверенной Украины.