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22 ноября 201922:19

В Новороссийске ветер выбросил на проезжую часть 12-летнюю девочку

В Новороссийске сильный порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Об инциденте сообщается на официальной странице скорой помощи Новороссийска в Instagram. 12-летнюю девочку доставили в городскую больницу.

Кроме того, в сообщении отмечается, что из-за сильного ветра пострадали другие местные жители. Например, 81-летний пенсионер упал во дворе своего дома и сильно ударился позвоночником. 62-летняя женщина также упала и была травмирована.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, достигающего 38 метров в секунду. 22 ноября, в пятницу, в школах были отменены занятия. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет лишь в начале следующей недели.

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