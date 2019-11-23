РУСАДА рискует лишиться статуса соответствия кодексу после рекомендации CRC WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть признано не соответствующим антидопинговому кодексу после рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому международной организации.

Накануне в WADA уже запустили процесс лишения РУСАДА статуса соответствию всемирному антидопинговому кодексу, сообщает РИА Новости. Эту процедуру связывают с данными Московской антидопинговой лаборатории, направленными российской стороной в WADA.

Теперь решение по РУСАДА будет вынесено Всемирным агентством на внеочередном заседании, которое состоится девятого декабря 2019 года.