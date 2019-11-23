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Боевые действия в Ливии 1 час назад

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23 ноября 201905:51

США потеряли беспилотник в небе над Триполи

EPA

США потеряли беспилотный летательный аппарат, который выполнял разведывательный полет в небе над Триполи.

По данным Африканского командования армии США, связь с аппаратом, который занимался мониторингом "насильственной экстремистской деятельности", была потеряна еще 21 ноября; идет расследование.

ВВС США регулярно наносят удары по территории Ливии при помощи беспилотников. Такие боевые вылеты производятся с авиабазы в пригороде столицы Нигера Ниамей, а также с базы в Джибути, передает ТАСС.

Сейчас за власть в стране борются Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

На днях, как заявили в МИД РФ, в ливийском медиапространстве появился материал с фотографией, который изображал первую страницу газеты "Известия". В этом материале говорилось о том, что якобы идут тайные переговоры Сараджа и Хафтара. Все это было обличено в статью, которую якобы опубликовало российское издание.

В МИД отметили, что данный случай дезинформации — конкретный пример того, как средства массовой информации используются в глобальной страшной информационной войне.

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