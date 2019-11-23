Выход из ЕС: Борис Джонсон развеял теории о вмешательстве России

Россию снова обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, на этот раз — в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Ранее соответствующий доклад составил комитет Палаты Общин по разведке и безопасности. Как отреагировал на такие заявления премьер-министр Борис Джонсон?

Во время дебатов с участием премьер-министра Бориса Джонсона одним из первых прозвучал вопрос о так называемом русском досье — секретном докладе парламентской комиссии о якобы имевшем место российском вмешательстве в референдум о Brexit. Джонсон заявил, что никакого вмешательства не было.

"Все эти теории — ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором почти 17,5 млн человек проголосовали за выход из Евросоюза, были каким-то образом подделаны, искажены, несправедливы и должны быть аннулированы", — заявил он.

Дебаты проходили в английском городе Шеффилд. Население здесь расколото: 51 процент голосовал за выход из Евросоюза, 49 — против. Лидер крупнейшей оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин, опасаясь растерять электорат, заявил, что в вопросе о Brexit он и не против, и не за.

"Во-первых, мы договоримся с Евросоюзом о заслуживающем доверия соглашении для выхода... Позвольте мне закончить, пожалуйста, я пытаюсь ответить на вопрос джентльмена, — говорит Корбин, услышав гул с трибун. — Во-вторых, мы поставим это соглашение наряду с вариантом "остаться в ЕС" на референдум. Моя роль и роль правительства будет заключаться в том, чтобы провести референдум справедливо, и мы подчинимся результату".

Корбину приписывают тайный сговор с шотландскими националистами, которые собираются провести повторный референдум о независимости. Их лидер Никола Стерджен дала понять, что рассчитывает на такой вариант.

"Я никогда не встану на сторону Консервативной партии, — заявила лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. – Но если Джереми Корбин хочет поддержки со стороны нашей партии, то, я думаю, люди вряд ли удивятся, если я попрошу его уважать право народа Шотландии выбирать свое будущее".

Четвертая сила — либеральные демократы — предлагают вообще отменить Brexit. У партии новый молодой лидер Джо Свинсон.

"У людей есть шанс проголосовать за партию, которая хочет остаться в Евросоюзе, за кандидата, который остановить Brexit, потому что если не сделать этого сейчас, то второй такой возможности уже не будет", — заявила Джо Свинсон, лидер Либерально-демократической партии.

Правящие консерваторы, по опросам, сейчас лидируют, за них готовы проголосовать больше 40 процентов избирателей.

Но если ни одна партия не получит в парламенте большинства, то остается классический вариант из басни про лебедя, рака и щуку. И если говорить о Brexit, то воз будет и поныне там.