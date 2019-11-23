Сергей Лавров активно проводит переговоры в рамках министерской встречи G20

В рамках министерской встречи G20 в японском городе Нагоя глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Лавров отметил тесное сотрудничество России по "очень серьезным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы"​​​ с Китаем и другими странами БРИКС.

Китайский министр в свою очередь отметил высокую динамику сотрудничества двух стран во всех сферах, передает РИА Новости.

Также российский министр обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях двух стран.

Кроме того, глава МИД встретился с испанским коллегой и кандидатом на пост главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

В этом году Япония председательствует в июне в Осаке, а встреча глав МИД проходит 22-23 ноября в Нагое.