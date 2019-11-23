Конкурс "Молодой предприниматель России" выиграла организатор социального пансионата

В Казани подвели итоги всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России". Было подано около 700 заявок. Среди победителей Альбина Сергеева. Несколько лет назад она организовала социальный пансионат.

Идея создать базу отдыха для пожилых людей пришла Альбине Сергеевой еще шесть лет назад. Тогда в семье девушки одной из родственниц потребовался круглосуточный уход. Воплотить задуманное получилось только через несколько лет — подобрать медперсонал, закупить необходимое оборудование и найти помещение оказалось не так легко.

Сейчас же в родной Республике Татарстан у Альбины и мужа уже четыре таких пансионата. А сегодня их проект стал победителем конкурса "Молодой предприниматель России" в номинации социальный бизнес. Конкурс проходит в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Победитель конкурса Альбина Сергеева рассказала: "Очень приятно, потому что социальная направленность. Для меня это признак того, что я иду в правильном направлении, и то, что я занимаюсь тем делом, которое приносит мне удовольствие. Мы всей семьей отдаемся этому процессу. И стараемся создать условия для пожилых и инвалидов".

Из нескольких сотен заявок в финал отобрали триста лучших. Молодые бизнесмены - возраст участников от 14 до 30 лет — соревновались в восьми направлениях: торговля, производство, сфера услуг и инноваций, франчайзинг, интернет, социальное и сельскохозяйственное предпринимательство. Оценивали проекты эксперты из разных отраслей — лучшие бизнесмены страны.

Директор ФГБУ "Российский центр содействия молодежному предпринимательству" Анатолий Зорин пояснил: "Молодежи нужно собираться, общаться между собой, заводить знакомства, дружбу. Потому что каждый работает не только, чтобы заработать денег, но и на благо общества. Когда мы их собираем, их оценивает компетентное жюри, конкурс помогает их стимулировать и развивать бизнес дальше".

Главная цель мероприятия — содействовать развитию молодежного предпринимательства. На Всероссийском молодежном конгрессе, в рамках которого и проходит конкурс, для участников подготовили образовательную программу. Здесь можно было задать интересующие вопросы, найти себе менторов, и, что особенно важно для молодых бизнесменов, узнать о мерах поддержки.

Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин рассказал: "Предпринимателям, которые работают на селе, особое внимание уделяем. Особенно молодым, которые отучились в высших учебных заведениях. Мы хотим, чтобы они возвращались и развивали бизнес. И не обязательно сельскохозяйственный. Любой. Но на своей территории".

В рамках национального проекта "Малое и средне предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" школы и обучающие программы для начинающих бизнесменов появляются в разных регионах страны.

Двадцать одну идею для стартапов придумали участники бизнес-смены в Смоленской области. Подростки не просто смоделировали свой бизнес, но и провели рекламные компании, составили финансовый план и вышли с продажами на бизнес-ярмарку. Идеи в агропромышленности молодые предприниматели могли реализовать на конкурсе "Юный фермер", а те, кто решил связать свой бизнес с IT-сферой, прошли обучение в школе "Табтабус". И таких проектов сегодня десятки.

В школе социального предпринимательства в Калининграде за парты могли сесть не только школьники, но и взрослые, решившие попробовать себя в новом направлении бизнеса.

Тренер школы социального предпринимательства Надежда Мамаева пояснила: "Очень много домашнего задания, очень много самостоятельной работы. В течение всего времени обучения они узнают, как писать бизнес-планы. Какая идея имеет возможность к реализации, какую стоит отложить. На чём сфокусироваться, как работать с целевой группой, как выбрать целевую группу".

А те, у кого готовая идея уже есть, могут побороться за деньги на ее реализацию. Сегодня калининградские предприниматели и инвесторы приняли участие в полуфинале проектов на получение "Фонда содействия инновациям". Стартовый капитал для разработки прототипа изобретение – пятьсот тысяч рублей. Победители также получат поддержку изобретения от идеи до промышленного выпуска и экспорта.

Директор Центра развития предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило рассказал: "Многие из тех проектов, которые начинали свой путь, в том числе и по программам Фонда содействия инновациям, сегодня являются успешными компаниями, которые пользуются всем спектром государственной поддержки, реализуемых центром "Мой бизнес".

А вот в Московской области изобретателей и бизнесменов готовят с самых юных лет. В молодежных центрах инновационного творчества, их также создали в рамках программы развития предпринимательства, уже прошли обучение двадцать тысяч детей. Новые информационные технологии, работа с металлом и деревом, а также конструирование. Разработки некоторых учеников уже сейчас можно внедрять в жизнь.

Петр Беседин рассказал: "Я с друзьями собрал робота-уборщика. Он мусор собирал и поворачивал, если бы увидел какое-то препятствие. Пока только этому научился, но не все сразу".

Пять авторских курсов, после прохождения которых выдается сертификат, и масса идей для реализации. Это минимум, который получают все ученики техношкол. А вот что с этим "багажом" делать дальше – продолжить обучение, попробовать развить свою идею самостоятельно или, например, продать предприятию – каждый молодой бизнесмен решает сам.