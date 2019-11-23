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23 ноября 201911:42

Юрий Семин: нельзя не восхищаться Крыховяком

EPA

Главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин остался в восторге от игры польского полузащитника красно-зеленых Гжегожа Крыховяка, сделавшего дубль в матче 17-го тура чемпионата России с "Тамбовом". Также наставник "железнодорожников" посетовал на "простые ошибки" своих подопечных.

"Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он выступал за польскую сборную, но вернулся в "Локомотив" в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для победы над "Тамбовом", – приводит слова Семина официальный сайт столичной команды.

Кроме того, он подверг критике своих футболистов, которые порой теряли концентрацию. "Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Хорошо, что проявили волю и победили", – добавил специалист.

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 3:2. Два мяча в этой встрече забил Гжегож Крыховяк.

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