Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья

В японском Саппоро продолжается заключительный в нынешнем сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию. В одиночных соревнованиях у женщин победу по сумме короткой и произвольной программ одержала российская фигуристка Алена Косторная, набравшая 240 баллов.

Второе место заняла японская спортсменка Рика Кихира (231,84). В тройке лучших оказалась еще одна представительница России Алина Загитова. Ее выступление судьи оценили в 217,99 балла.

Российская фигуристка Софья Самодурова показала шестой результат дня, набрав 183,27 балла.