Россиянка Иванова стала первой на этапе Кубка мира по санному спорту

Российская спортсменка Татьяна Иванова одержала победу на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который в эти дни проходит в австрийском Инсбруке. 28-летняя представительница России показала лучший результат в двух попытках – 1 минута 21,304 секунды.

Следом за ней расположилась американка Саммер Бритчер (+0,110). Замкнули тройку лучших сразу две немецкие спортсменки – Джессика Тибль и Юлия Таубиц (+0,164).

Россиянки Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Екатерина Батурина заняли соответственно пятое, 12-е и 16-е места.