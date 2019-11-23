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23 ноября 201916:15

"Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

EPA

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном. Это подтвердили ТАСС в Главном центре разведки космической обстановки ВКС России в субботу. Сход космического аппарата с орбиты был произведен из-за выработки им ресурса.

Ликвидацию "Космоса" подтвердили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Последний раз в ночь с пятницы на субботу NORAD зафиксировала спутник на высоте 80 километров.

"Космос-2422", входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, запустили 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк.

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