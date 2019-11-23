Орбиты очень близки: ученый рассказал о летящем к Земле астероиде

Ученые внесли ясность в переполох вокруг астероида, который был недавно обнаружен и движется в сторону Земли. Размером он чуть больше знаменитого Челябинского метеорита. Если кратко, то глобальной угрозы астероид не несет. Подробнее об этом рассказал ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.

"Он пролетал мимо нас в начале месяца на довольно небольшом расстоянии, по-моему, 140 тысяч километров, то есть примерно десять диаметров Земли. Это довольно близко. То есть орбиты очень близки, если не пересекаются. Надо его исследовать, определить орбиту более точно, чтобы посмотреть, есть ли в будущем возможность столкновения. Исследовать такие астероиды довольно сложно, потому что они очень слабенькие, их видно только тогда, когда они близко к нам подлетают. Глобальной катастрофы не будет в любом случае, это очень маленький объект, — подчеркнул Алексей Бакланов. — А если мы его сейчас открыли и рассчитаем его орбиту, узнаем, что через какое-то количество оборотов, через 20-30 лет у нас упадет, то уже можно что-то делать, как-то готовиться к этому. Тем больше мы сможем предпринять, чтобы он пролетел мимо. Есть различные методы, как можно орбиту скорректировать. Современные технологии, космонавтика позволяют это делать. Практики не было пока еще, но возможность есть. Самый известный метеорит — Тунгусский — упал в 1908 году. Если бы он упал в городе, то какого-то города просто не было бы, а так повезло, что он упал в тайге. То есть за такими объектами, конечно, надо следить и заранее быть готовыми".