Президент и премьер напутствовали единороссов

Главное политическое событие 23 ноября — съезд крупнейшей партии страны — "Единой России" — на котором ее основатель президент Путин призвал, если надо, "терзать и трясти" чиновников.

"Единая Россия" — на пороге совершеннолетия, и к 19-му съезду партия не только превратилась в самую крупную в стране – 90 тысяч первичных ячеек — но и в самую влиятельную: большинство губернаторов и депутатов в стране – единороссы.

К единороссам во власти прежде всего обратился президент.

"Мы часто упоминаем о том, что "Единая Россия" — это правящая партия. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти. Партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила. И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. Для партии хуже всего искать для себя комфорт, хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня", — подчеркнул Владимир Путин.

Партийная принадлежность к "Единой России" не привилегия, а, наоборот, дополнительная ответственность.

"У наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом. Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть свои нравственные ориентиры внутренние. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории", — заявил президент.

Съезд — это высший руководящий орган "Единой России", и только тут, на общем собрании, можно коллективно принимать решения о внутрипартийных реформах.

Сотни делегатов из всех региональных отделений, две с половиной тысячи гостей — их мог вместить только самый большой павильон Всероссийского выставочного центра. Партия готовится к новым избирательным кампаниям.

"Это не только выборы сентября 2020 года, по сути, это старт избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. Мы должны соответствовать запросам избирателей, поэтому партия должна обновляться", — считает Андрей Турчак, секретарь Генсовета "Единой России".

Плановая ротация значится в уставе партии, и нет ничего удивительного, что руководство с каждым съездом пополняется яркими лицами.

"Собака лает, караван идет. Можно долго спорить, кто лучше, кто хуже, но нет другой партии, которая бы могла предъявлять конкретные и реальные результаты своей работы", — сказал Александр Хинштейн, заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы.

Тут же принимают в партию наиболее достойных, тех, кто новым статусом станет гордиться.

"Там, где кандидаты не скрывали свою партию принадлежность, результат оказался выше. Партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах, и все он и одержали уверенную победу. То же произошло и на выборах других уровней. Поэтому считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Когда и глава кабинета, и почти все министры – единороссы, коммуникация партии и правительства близка к идеалу. Дмитрий Медведев прямо с трибуны объявляет о новых налоговых льготах.

"Нам нужно исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает обратно 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались о налога на физических лиц", — сказал Медведев.

На съезде ищут и новые формы диалога с избирателями. Модель общественной приемной "Единой России" создана по образцу и подобию многофункциональных центров: тот же монитор, на котором можно выбрать вопрос, по которому пришел посетитель, и стеллажи с партийной символикой. Такие интерактивные кабинеты вскоре будут оборудованы в каждом регионе.

"Мы 1 декабря уже назначили прием в день рождения партии и будем принимать не только тех людей, которые записались и долго ждут, а в том числе людей, которые обращаются с проблемой в социальных сетях", — пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"У нас очень много запросов на бесплатную юридическую, правовую помощь. Это прямо такой тренд, и мы его видим просто из ежедневной нашей работы", — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Жалоб и в традиционные партийные приемные всегда поступало много — по несколько миллионов в год — и главное теперь — с каждой из них досконально разобраться. Это напутствие "Единой России" от президента.

"Будьте партией лидеров во всем, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "Прямой линии", которая проводится у меня ежегодно, старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети, чуть ли не в пятую смену ходят, ну, на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений", — заявил Путин.

Для воплощения решений съезда в жизнь время, конечно, еще есть, но его не так много. Насколько удачными были партийные реформы, станет понятно уже осенью, после очередного единого дня голосования.