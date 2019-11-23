ДТП с Юрием Карих: организована проверка

По факту аварии с участием тулунского мэра Юрия Кариха организована доследственная проверка.

Следователи работают на месте аварии. По результатам будет вынесено процессуальное решение, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, вечером субботы автомобиль Кариха на полной скорости влетел в стоящий на обочине трассы "Камаз". В ДТП погибла супруга чиновника.

Сам Карих находится в травмоцентре в городе Черемхово. Его состояние нормальное. Было подозрение на инфаркт, но врачи его не подтвердили.