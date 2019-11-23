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23 ноября 201922:19 Александр Евстигнеев

Ручная роспись и восстановленные витражи: на ВДНХ после реставрации открылся павильон "Азербайджан"

Ручная роспись и восстановленные витражи: на ВДНХ после реставрации открылся павильон "Азербайджан"

На ВДНХ после реконструкции открылся знаменитый павильон "Азербайджан".

Прежде чем показать восточное великолепие, Эмин, куратор выставки, рассказывает, что здесь было пять лет назад, когда Москва предложила Азербайджану восстановить павильон республики на ВДНХ.

Здание — в металлическом корсете, чтобы не рухнуло. Внутри — голые стены и краска пузырями. Реставрировали лучшие мастера — азербайджанские и российские.

Красную ленту перерезали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева — первый вице-президент и первая леди Азербайджана. Кстати, у нее на лацкане — уменьшенная копия ордена Дружбы, для повседневного ношения. Саму награду буквально накануне вручил Владимир Путин. Естественно, в приветственном слове — речь о дружеских отношениях двух стран.

"В России получают образование более 11 тысяч азербайджанских студентов. Хочу выразить благодарность правительству России за то, что поддерживает наших студентов в их образовании в России", — сказала Алиева. Мехрибан Алиева сама в свое время закончила университет в Москве.

Москва и Баку — стратегические партнеры, это подчеркнули главы обеих делегаций. Торговый оборот — два с половиной миллиарда долларов в прошлом году, в этом — уже на четверть больше. Взаимные многомиллиардные инвестиции. В подписанном недавно договоре о дальнейшем сотрудничестве — усиление этого вектора. И, конечно, гуманитарные связи. Например, в Баку действуют Славянский университет.

"Мы всегда подчеркиваем и говорим огромные слова благодарности руководству Азербайджана за такое внимательное отношение к русскому языку, который для нас является языком межнационального общения", — сказала Валентина Матвиенко.

Слово "Азербайджан" над входом — на русском языке. Кстати, оно здесь было не всегда. Когда ВДНХ только открывалась, в 1939-м, — конечно. Вот, кстати, уникальные съемки, распахиваются резные ореховые двери павильона "Азербайджан". Их сейчас тоже восстановили. Но с 1964 года — целых пятьдесят лет — на фасаде было написано: "Вычислительная техника".

Стены и потолок расписывали вручную. Заново вылепливали каждую кисть, каждый лист винограда. Подбирали по цвету утраченные витражные стекла. С академической точностью, по архивным фотографиям павильона.

"Если я буду говорить, что павильон стал лучше, значит, я обижу предшественников, кто занимался павильоном в ХХ веке. Но мы постарались его привести на уровень выставки и показа XXI века", — отметил Эмин Мамедов, советник Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры и искусства.

В павильоне легко уловить суть взаимоотношений наших стран. Азербайджан помнит свою древнюю историю — вот петроглифы еще зороастрийского периода, национальная одежда, оружие. Не меньше Баку гордится нашим общим прошлым — 128 Героев Советского Союза во время Великой Отечественной. А после — Герои Соцтруда.

И в будущем Азербайджан, конечно же, видит партнерские, более того, дружеские отношения с Россией. Об этом здесь говорят с восточным жизнелюбием и аллегоричностью: "Дружба — это сладко!"

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