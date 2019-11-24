"Нью-Йорк Рейнджерс" Панарина и Бучневича в гостях одолел "Монреаль"

В Национальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день, в ходе которого неплохо проявили себя многие российские легионеры заокеанских клубов. В игре "Монреаль Канадиенс" – "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич помогли гостям перевернуть игру при счете 0:4. "Рейнджеры" выиграли – 6:5.

Канадцы на домашнем льду очень хорошо начали встречу и к 22-й минуте вели с разницей в четыре шайбы после голов Доми (два), Лехокнена и Уэбера. По сути дела "рейнджеры" начали свою погоню с середины игры и немногие верили, что она окажется удачной. Но гости забросили три гола в течение 5 минут: Хитил с передачи Панарина, Бучневич и Лемье.

В третьем периоде Лехконен снова забил и сделал счет угрожающим – 5:3 в пользу "Монреаля". Однако с легкой руки Панарина, снова сократившего разрыв до минимума, "Нью-Йорк" провел концовку встречи идеально: голы Лемье и Трубы дали гостям минимальное преимущество, которое они уже не упустили.