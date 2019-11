Вратарь "Тампы" Василевский установил клубный рекорд

Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский установил рекорд клуба по количеству побед. Это случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайм Дакс", в котором "молнии" взяли верх над соперником со счетом 6:2.

Теперь в активе россиянина стало 132 победы. По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена клуба Бена Бишопа (131).

THE BIG CAT!



With 36 saves tonight, Andrei Vasilevskiy has earned his 132nd career win to become the #Bolts’ all-time franchise leader. 🦁 #ANAvsTBL pic.twitter.com/BosxpBliWi