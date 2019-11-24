Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 ноября 201913:55

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

twitter.com/YamalRegion

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и трое членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Ново-Портовское месторождение – Новый Уренгой, незапланированно сел в селе Новый Порт Ямальского района Ямало-ненецкого автономного округа. В результате жесткой посадки у воздушного судна частично разрушено шасси, а также повреждена хвостовая балка.

Аварийная ситуация возникла при взлете, из-за этого командир принял решение идти на посадку. Предполагается, что у вертолета на 10-метровой высоте отказал хвостовой винт, пишет РИА Новости.

Сейчас

14:12

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

13:44

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

11:27

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

07:47

ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

07:21

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

05:49

Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

04:26

Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

13 минут назад
У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

55 минут назад
The Economist показал карту Украины без Крыма

The Economist показал карту Украины без Крыма

2 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

36 минут назад
Игра в "крутого воина": Зеленский оказался "смешнее и намного печальнее" Порошенко

Игра в "крутого воина": Зеленский оказался "смешнее и намного печальнее" Порошенко

3 часа назад
Авария после ремонта: жители Курска снова остались без отопления

Авария после ремонта: жители Курска снова остались без отопления

1 час назад
Лавров поделился советским дипломатическим мемом

Лавров поделился советским дипломатическим мемом

1 час назад
Санкции против "Северного потока-2" хотят включить в оборонный бюджет США

Санкции против "Северного потока-2" хотят включить в оборонный бюджет США

3 часа назад
"Фобос" уточнил, что ждет Москву

"Фобос" уточнил, что ждет Москву

2 часа назад
Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

5 часов назад
Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

1 час назад
В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

1 час назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

23.11.2019 11:31
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Шестнадцать погибших: самолет рухнул на дом в Конго. Видео

Шестнадцать погибших: самолет рухнул на дом в Конго. Видео

38 минут назад
Футболисты "Сочи" и "Уфы" поделили очки в чемпионате России

Футболисты "Сочи" и "Уфы" поделили очки в чемпионате России

1 час назад
Экономия времени и денег: о первых днях работы МЦД

Экономия времени и денег: о первых днях работы МЦД

1 час назад
Джабаров ответил Салливану

Джабаров ответил Салливану

1 час назад
Танк вытащил туристический автобус, вылетевший с трассы в Амурской области. Видео

Танк вытащил туристический автобус, вылетевший с трассы в Амурской области. Видео

1 час назад
Новое видео стрельбы в Петербурге и извинения: задержанный водитель "Приоры" раскаялся

Новое видео стрельбы в Петербурге и извинения: задержанный водитель "Приоры" раскаялся

1 час назад
Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

1 час назад
У адвоката Трампа есть свидетели "всевозможных преступлений" Байдена

У адвоката Трампа есть свидетели "всевозможных преступлений" Байдена

2 часа назад
Ван Бастен попал под критику за нацистский лозунг

Ван Бастен попал под критику за нацистский лозунг

3 часа назад
Женщина, ожидавшая автобуса, погибла под машиной, вылетевшей с эстакады. Видео

Женщина, ожидавшая автобуса, погибла под машиной, вылетевшей с эстакады. Видео

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

3 часа назад
Валерий Карпин: даже игроки "Динамо" смеялись над пенальти в наши ворота

Валерий Карпин: даже игроки "Динамо" смеялись над пенальти в наши ворота

3 часа назад
Украинские военные 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские военные 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

4 часа назад
На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки

На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки

4 часа назад
Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве младенца

Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве младенца

4 часа назад
Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

5 часов назад
Владимир Путин побеседует с российскими бизнесменами до конца года

Владимир Путин побеседует с российскими бизнесменами до конца года

5 часов назад
Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

5 часов назад
Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

6 часов назад
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

6 часов назад
ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

7 часов назад
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

7 часов назад
"Проектория" – площадка, где фантастика становится реальностью

"Проектория" – площадка, где фантастика становится реальностью

8 часов назад
Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

9 часов назад
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

11 часов назад
Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

12 часов назад
Электропикап Илона Маска: 146 тысяч предзаказов за два дня

Электропикап Илона Маска: 146 тысяч предзаказов за два дня

12 часов назад
Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

19 часов назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

23.11.2019 09:02
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку