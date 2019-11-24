У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и трое членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Ново-Портовское месторождение – Новый Уренгой, незапланированно сел в селе Новый Порт Ямальского района Ямало-ненецкого автономного округа. В результате жесткой посадки у воздушного судна частично разрушено шасси, а также повреждена хвостовая балка.

Аварийная ситуация возникла при взлете, из-за этого командир принял решение идти на посадку. Предполагается, что у вертолета на 10-метровой высоте отказал хвостовой винт, пишет РИА Новости.