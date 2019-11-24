Единороссы обновили Генсовет и ЦИК

23 ноября в Москве состоялся 19-й съезд партии "Единая Россия". Официально объявлено о начале подготовке к выборам в Госдуму 2021 года. И среди приоритетных задач — сохранение конституционного большинства в парламенте, то есть более 300 депутатских мандатов. Цель — амбициозна.

В зале и опытные единороссы, и те, кто недавно пришли в партию. Тысячи делегатов. Представлена вся страна. Флаги российских регионов напоминают о том, какое внимание уделяется работе на местах. Разговор — о предстоящих выборах, настрой — рабочий.

"Любые колебания все начинают воспринимать как какую-то трагедия. А это совершенно не так. У партии всегда есть возможность со стартовой позиции, которая сегодня у партии на уровне 35-37%, всегда набирать", — сказал Сергей Неверов, член бюро Высшего совета "Единой России".

"Нас уже столько раз хоронили, что лишний раз доказывать, что мы живы, мне кажется, уже бессмысленно. Я хотел бы напомнить слова Марка Твена: "Слухи о моей смерти были сильно преувеличены", — отметил депутат-единоросс Андрей Макаров.

"Партия всегда все делает, чтобы было все хорошо. Основная ее задача — это благополучие населения. Партия всегда помогает, без нее мы не смогли бы ничего", — уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Скоро "Единой России" — 18 лет. И на съезде шутят про совершеннолетие. Партия создавалась в годы политической турбулентности. Но это не значит, что все сложности уже в прошлом. С главным напутствием к съезду обращается президент Путин.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно. Не позволяйте скрывать, заметать под ковер какие бы то ни было недостатки. Прошу вас, будьте партией лидеров во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "Прямой линии", которая проводится у меня ежегодно. Вы же видите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети, чуть ли не в пятую смену ходят. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений", — заявил Путин.

Главные направления "Единой России" — поддержка нацпроектов, создание правозащитного центра, перестройка работы на местах, в общественных приемных.

"Будет работать группа юристов, группа профессионалов. Главная заточенность будет на результат, решение данной задачи, а не просто отправить письмо в прокуратуру или какое-то обращение, а именно довести за руку человека до решения этой конкретной задачи", — отметил Максим Иванов, исполняющий полномочия секретаря Хабаровского регионального отделения "Единой России".

Прямо на съезде находится общественная приемная председателя партии, где можно узнать, как реализуются национальные проекты, здесь все детали. Можно подать заявление в партию прямо здесь в электронном виде. Ну, и, наконец, красная кнопка, если необходимо сообщить об экологических проблемах.

"Легко, конечно, не будет, да и не было никогда, ответственность максимальная. Цена ошибок слишком велика, чтобы себе их можно было позволить. Времени не так уж много, к 2021 году мы должны подойти такими, чтобы у избирателей не осталось не малейших сомнений в правоте того дела, которым мы занимаемся. Лидерам многое дано, но спрашивают с них еще больше. "Единая Россия" осознает свою ответственность", — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На съезде — ключевые министры, руководители регионов, капитаны бизнеса.

"Бизнесу очень важны взаимодействие с властью, а также программа социально-экономического развития, которую власть предлагает. У нас в стране вполне гармонично существуют бизнес и власть, но мы хотим, чтобы наш голос тоже был услышан. Бизнес тоже много предложений дает по законодательным инициативам. И партия слышит, у нас очень тесные взаимодействие и работа", — подчеркнул Андрей Костин, президент ВТБ.

"Если есть ситуации, когда люди обращаются, что их где-то не услышали, проявили невнимание, партия должна помогать каждому человеку, в каждом районе должны понимать, куда прийти, чтобы была помощь", — считает Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

"Я для себя как вновь избранный руководитель регионального отделения главную миссию вижу — абсолютно искренно сейчас говорю — борьбу с равнодушием. Не должно быть в партии равнодушия. Членство в партии должно быть осознанным выбором", — считает Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Некоторые предложения с мест обсуждаются прямо в кулуарах. По итогам съезда единороссы обновили состав Генсовета, Центрального исполнительного комитета и вручили партбилеты.