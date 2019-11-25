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25 ноября 201904:55

Капля крови и два часа времени: в Японии разработан новый метод диагностики рака

Специалисты японской корпорации Toshiba разработали метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по анализу крови определить наличие рака с точностью до 99 процентов. Такая информация появилась в заявлении компании, опубликованном в понедельник, 25 ноября.

В основе данного способа диагностики лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяющих раковые клетки в кровь. Чтобы провести анализ, необходимы капля крови и около двух часов времени. Toshiba создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом, сообщает ТАСС.

С помощью анализа возможно определить наличие 13 видов рака, в том числе груди, желудка, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, печени, поджелудочной железы и так далее. Тест работает даже на ранних стадиях заболевания. Корпорация рассчитывает, что после завершения цикла необходимых испытаний через несколько лет новый метод диагностики будут применять повсеместно.

В Японии в последние годы значительно увеличилось число людей с онкологическими заболеваниями, поэтому ученые страны активно изучают новые методы борьбы с раком. В первую очередь они направлены на совершенствование методов диагностики, которые позволяют выявить наличие заболевания у человека на ранних стадиях. Все шире для этого применяется искусственный интеллект.

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