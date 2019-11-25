Фанаты "Витесса" требуют отставки Слуцкого. Специалист не беспокоится за свой пост

Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий после четвертого поражения в чемпионате Нидерландов подвергся критике со стороны болельщиков команды. Они запустили хэштег-акцию в Twitter под названием #SlutskyOut.

Впрочем, российский специалист признался, что понимает настроения болельщиков.

"Серия из поражений больно бьет по нашим болельщикам, по футболистам клуба и по всем нам. Я могу понять поклонников команды – их реакция нормальна, — признается наставник из России, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Беспокоюсь ли я за свой пост? Нет, потому что я беспокоюсь о том, как улучшить нашу игру".

"У меня нет переживаний относительно себя. Я стараюсь найти способы исправить сложившуюся ситуацию. Сейчас болезненный момент, и пока исправить ситуацию не получается. Продолжим работу".

Напомним, что неудачная серия "Витесса" включила в себя проигрыши от "Ден Гаага" (0:2), "Эммена" (1:2), "Гронингена" (1:2) и роттердамской "Спарты" (0:2). В результаты поражений "Витесс" со второго места откатился на пятое. У клуба 23 очка после 14 туров голландский Эредивизии.