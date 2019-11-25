Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Владимир Жириновский предлагает расширить пределы разрешенной самообороны.

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Политик напомнил, что зачастую те, кто спасают себя и свою семью от преступников, попадают в тюрьму из-за превышения самообороны. Это происходит в случае, если ущерб оказывается больше, чем имевшаяся угроза. Однако, по мнению Жириновского, критерии оценки очень размыты. В пример он привел США, где хозяин имеет право убить преступника, проникшего в его дом.

По данным "Известий", ежегодно в России за превышение пределов самообороны выносят приговоры сотням граждан. В 2018 году их число составило 750 человек, в 2017-м — 854. Последняя громкая история касалась московской художницы Дарьи Агений, которая отбилась от пьяного насильника канцелярским ножом. Девушке, которую обвинили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, грозило до 10 лет тюрьмы. Позже статью переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны, однако Дарья готова бороться дальше до признания абсолютной невиновности.