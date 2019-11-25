Сенаторы одобрили трехлетний госбюджет

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Как сообщает "Интерфакс", доходы бюджета в 2020 году составят 20 триллионов 379,4 миллиарда рублей (18,1% ВВП), в 2021 году — 21 триллион 246,5 миллиарда рублей (17,7% ВВП), в 2022 году — 22 триллиона 58,3 миллиарда рублей (17,2% ВВП).

Расходы бюджета, как предполагается, также будут расти: в 2020 году они составят 19 триллионов 503 миллиарда рублей, в 2021-м – 20 триллионов 634 миллиарда рублей, в 2022-м – 21 триллион 763 миллиарда рублей.

На прошлой неделе бюджет был одобрен в третьем чтении Государственной думой. Согласно документу, приоритетом расходов станут нацпроекты, на которые планируется потратить порядка 7 триллионов рублей. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предупредил чиновников об ответственности за срыв реализации нацпроектов.