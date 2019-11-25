Алексей Миранчук хочет сменить "Локомотив" на "Ювентус"

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук выразил желание сменить клубную прописку и стать игроком туринского "Ювентуса". Представители "старой синьоры" заинтересованы в российском игроке "Локо".

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calciomercato, в туринском клубе на протяжении долгого времени следили за игровым развитием Алексея. А уже после того, как они лично увидели его игру в матчах против "Юве" в Лиге чемпионов, всерьез задумались о его приобретении. Трансфер игрока может состояться летом 2020 года.

В свою очередь, и сам Миранчук желает перебраться в Турин. Он является воспитанником "Локо", а за основную команду "железнодорожников" выступает с 2013 года. За это время он провел в красно-зеленой футболке 208 матчей, забив 33 гола. В двух играх против "Ювентуса" он стал автором двух мячей.

Ориентировочно трансфер Алексея Миранчука может обойтись "старой синьоре" в 40 миллионов евро.