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25 ноября 201915:08

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Сергей Бобылев/ТАСС

"Интервью сестры Софии Ротару Лиды о том, что певица якобы спонсировала войну и посылала банки с вареньем в АТО, — это полная подстава и полная ложь желтой прессы", — заявил в эфире программы "60 минут" концертный продюсер артистки Сергей Лавров.

Он убежден, что София Михайловна – абсолютно миролюбивый человек. "Она никогда в жизни не спонсировала бы войну. Ей есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, внуки, дети", — уточнил Лавров.

Продюсер также внес ясность в вопрос заработка артистки в России. В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.

Лавров напомнил, что в прошлом году певицу "разорвали" в прессе за то, что она не приехала выступать на "Песне года". Он рассказал, что на то были очень мотивированные причины. Петр Порошенко тогда пытался ввести военное положение на Украине, и мужчины от 18 до 60 лет не могли выехать из страны. Это случилось именно в тот день, когда Ротару со своей командой должна была садиться в поезд и отправляться на фестиваль. "Мы просто побоялись провокаций, потому что могли бы с поезда снять звукорежиссеров, балет, администратора", — признался он.

Однако, по словам Лаврова, София Ротару "любит россиян и с удовольствием вернется в страну".


За Софию Михайловну также вступился ее российский коллега – популярный певец Юрий Лоза. "В православной вере принято судить поступки, а не людей. Я не нашел в интернете подтверждения, что Ротару помогала атошникам. Самих слов от Ротару я не слышал", — сказал он.

Лоза рассказал, что на Украине все платят налог на войну. Любой концерт, если он происходит официально, идет на поддержание боевых действий. "Все наши артисты, выступающие в Незалежной — Жванецкий, Успенская и другие — по сути, перевели свои деньги на нужды украинской армии", — подчеркнул певец.


"Ротару, в отличие от многих наших, в свое время ратовала за дружбу и мир. Она — народная артистка, любимая миллионами слушателей по всей России. Бойкотировать ее концерты — огромная глупость", — заключил Лоза.

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