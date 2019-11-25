Дмитрий Ульянов о своей "госпитализации": не инсульт, а синусит

Днем 25 ноября в ряде СМИ появилась тревожная информация о том, что актер Дмитрий Ульянов, известный по сериалам "72 метра", "Граница. Таежный роман", "Московская сага", "Тайны дворцовых переворотов", "Нити любви", "Доярка из Хацапетовки" и многим другим, госпитализирован с подозрением на инсульт.

Сообщалось о том, что у 47-летнего актера диагностировано нарушение мозгового кровообращения, и он находится под наблюдением специалистов.

К счастью, вскоре сам Ульянов эти слухи опроверг. Актер сообщил, что действительно обращался к медикам, потому что у него "просто сломан нос и синусит", пишет StarHit.

"Все хорошо", — добавил Ульянов и удивился, откуда у СМИ информация о его госпитализации.

Две недели назад Дмитрий Ульянов был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"