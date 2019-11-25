Квят: в Абу-Даби Toro Rosso может завершить сезон на высоком уровне

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят накануне заключительного этапа сезона – Гран-при Абу-Даби, признался, что он с волнением ожидает гонки. Россиянин намерен завершить сезон на высоком уровне.

"Гонка в Абу-Даби последняя, и она станет еще одной возможностью показать хороший результат, чтобы завершить сезон на высоком уровне, – приводит слова Квята РИА Новости. – Я всегда наслаждался трассой "Яс Марина", несмотря на гравийные ловушки. Но конфигурация трассы все равно интересная, здесь мы можем поэксперементировать".

"Гран-при Бразилии стал блестящим для Toro Rosso. Даже несмотря на то, что предыдущие этапы сложились для меня не так, как я того хотел. Ты борешься, делаешь все возможное, но это не всегда работает. Последняя гонка сезона – это захватывающе и немного грустно, ведь завершилась огромная глава жизни".

Напомним, что гран-при Абу-Даби состоится с 29 ноября по 1 декабря.