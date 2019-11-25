Медведев: Россия первой не будет отменять санкции против Европы

Евросоюз должен сам выступить с инициативой восстановления отношений с Россией, РФ первой отменять контрсанкции не будет.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам своих переговоров с финским коллегой Антти Ринне.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что санкции многих не радуют, ряд российских компаний ратует за то, чтобы ответные меры РФ "сохранились навсегда".

После того, как Ринне сказал, что санкционный вопрос зависит во многом от урегулирования ситуации на Украине и выполнении Минских договоренностей, Медведев ответил, что российские отношения с Евросоюзом в таком случае станут лучше. Премьер-министр считает, что в противном случае ситуация надолго сохранится, но и "в этих условиях можно жить и развиваться".

Председатель правительства Российской Федерации подчеркнул, что Москве важнее развивать двусторонние отношения с различными странами ЕС, чем со всем Евросоюзом в целом, тем более, что по словам Медведева, это Европейский Союз испортил отношения с Россией. "Вот пусть теперь сам и просит эти отношения восстановить", — заключил глава кабмина.